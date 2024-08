Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in unbewohntes Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20./21.08.2024, Zutritt in einen Rohbau, auf der Großbaustelle in der Hilzingerstraße. Vom Kellergeschoss gelangten der oder die Täter in den zukünftigen Fahrradkeller. Mit brachialer Gewalt wurde eine Kellertüre zum Pellets Raum aufgebrochen. Nach Sachlage wurde nichts entwendet. An der Kellertüre entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf der Baustelle gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

