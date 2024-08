Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/ Dangstetten: Fahrräder von der Terrasse gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 19./20.08.2024 Zutritt zu einer Terrasse in der Römerstraße und entwendeten zwei Fahrräder. Dazu müsste der oder die Täter über ein 1 Meter hohes Gartentor gestiegen sein. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein rotes Kinderfahrrad der Marke Cube. Dieses hat einen schwarz/ roten Sattel und die Aufschrift Cube auf der Querstange ist grün. Beim zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Damen MTB der Marke Merida. Dies ist weiß/ türkis, hat einen Gepäckträger und einen Korb am Lenker. Die Fahrräder waren mit einem Schloss gesichert. In der gleichen Nacht wurde auf einem Nachbargrundstück ebenfalls ein Fahrrad entwendet. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Römerstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell