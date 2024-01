POL-F: 240119 - 0066 Frankfurt - Bornheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.01.2024) kam es im Ostend zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte entwendeten aus dieser Metall im Wert von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Diebe zwischen 22:50 Uhr und 01:15 Uhr in der Hanauer Landstraße zu. Sie verschafften sich mit einer Leiter Zutritt in die Halle einer Metallhandlung, beschädigten dabei ...

