POL-F: 240118 - 0063 Frankfurt - Ostend: Einbruch in Lagerhalle

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.01.2024) kam es im Ostend zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte entwendeten aus dieser Metall im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Diebe zwischen 22:50 Uhr und 01:15 Uhr in der Hanauer Landstraße zu. Sie verschafften sich mit einer Leiter Zutritt in die Halle einer Metallhandlung, beschädigten dabei mehrere Glasbausteine und hebelten eine Zugangstür auf. Anschließend entwendeten sie mehrere, teils bis zu vier Meter lange Kupferrohre, mit denen sie die Lagerhalle und das Gelände in nördliche Richtung verließen. Im weiteren Verlauf luden sie das Diebesgut mutmaßlich auf einem angrenzenden Recyclinghof in ein bereitgestelltes Fahrzeug. Danach entfernten sie sich unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim zuständigen 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10500 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

