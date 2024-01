Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240117 - 0062 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach Diebstählen in Klinikum

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstag, den 16. Januar 2024 fiel Mitarbeitern eines Klinikums gegen 20.15 Uhr eine betriebsfremde verdächtige männliche Person auf, die eine Mütze trug, die offensichtlich einer nicht im Dienst befindlichen Mitarbeiterin gehörte. Ein Mitarbeiter fertigte ein Foto von dem Fremden, der sich danach zunächst in unbekannte Richtung entfernte. Kurz darauf stellte der Mitarbeiter fest, dass mehrere Spinde auf der Station aufgebrochen wurden; er verständigte daraufhin die Polizei, die vor Ort die entsprechenden Anzeigen aufnahm.

Eine verdächtige männliche Person tauchte in der Nacht noch mehrmals auf verschiedenen Stationen des Klinikums auf, bevor der Sicherheitsdienst diese festhalten und die Polizei verständigen konnte. Nach einem Abgleich mit dem durch den Mitarbeiter am Vorabend gefertigten Foto, stellte sich heraus, dass es sich um dieselbe Person, einen 35 Jahre alten Mann, handelt. Dieser war erst kürzlich aus der Haft entlassen worden und verfügt nicht über einen festen Wohnsitz. Er wurde festgenommen und zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die Höhe des Gesamtschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls verantworten.

