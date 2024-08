Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Ein Verletzter nach Straßenraub - Zeugen gesucht

Stadtkreis Freiburg (ots)

Mehrere Täter sollen in der Nacht auf Mittwoch, 21.08.2024, gegen 2:30 Uhr in Freiburg in der Niemensstraße zwischen einer Bar und einem Lokal an der Ecke Bertoldstraße einen 19-Jährigen ausgeraubt haben. Der junge Mann erlitt dabei eine Schnittverletzung durch eine Glasfalsche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dem Geschädigten zunächst dessen Umhängetasche durch mehrere Personen gewaltsam entwendet. Das Opfer folgte den Tätern bis etwa zum Stadttheater und konnte seine Tasche wiedererlangen.

Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte eine sechsköpfige Personengruppe kontrolliert werden, die möglicherweise an der Tat beteiligt war.

Der 19-Jährige wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzung in eine Freiburger Klinik transportiert.

Ob gegen die festgestellte Personengruppe ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall und insbesondere zu den Tatverdächtigen machen können.

ak

