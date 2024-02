Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu "Schwarzer Opel Corsa bei Verkaufsgespräch entwendet - die Polizei sucht Zeugen" - Ratingen - 2402006

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde in ihrer soeben veröffentlichten Pressemitteilung OTS 2402005 berichtete, war am Donnerstag, 1. Februar 2024, ein zum Verkauf stehender Opel Corsa bei einem Verkaufsgespräch in Ratingen entwendet worden.

In der Pressemeldung hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen: Tatsächlich handelt es sich bei dem zum Verkauf angebotenen und von einem unbekannten Täter gestohlenen Fahrzeug um einen Opel Astra und nicht um einen Opel Corsa. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

