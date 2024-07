Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Unna (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag (11.07.2024) zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Friedrich-Ebert-Straße ein.

Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie zwei größere Glasbehälter mit Münzgeld.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell