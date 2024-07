Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Entwendung eines weißen Opel Corsa gesucht

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis sowie einer Pkw-Entwendung eines weißen Opel Corsa in Schwerte nach Zeugen. Geparkt war das Kfz an der Sonnenstraße.

Unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (10.07.2024) zwischen 00.20 Uhr und 06.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine dortige Physiotherapiepraxis verschafft, haben diese teilweise durchwühlt und Bargeld sowie einen Kfz-Schlüssel entwendet.

Den dazugehörigen Pkw - einen weißen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen UN-PS2058 - entwendeten sie ebenfalls.

Wer kann Angaben zu dem Tatzeitpunkt geben, hat etwas beobachtet oder weiß, wo sich der entwendete weiße Opel Corsa befindet?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell