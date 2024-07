Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Beschädigung und Entwendung eines Zigarettenautomaten

Selm (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten in Selm samt seiner Demontage haben es unbekannte Täter zwischen Samstag (06.07.2024), 14.00 Uhr und Montag (08.07.2024), 08.00 Uhr abgesehen.

Der an der Funnemannstraße stehende Automat - in Höhe eines Getränkehandels - ist durch die Unbekannten abgeflext und entwendet worden.

Was die unbekannten Täter konkret erbeutet haben, lässt sich zum derzeitigen Stand noch nicht sagen.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die etwas Verdächtiges rund um den dortigen Getränkehandel und den Zigarettenautomaten gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389-921-3420, 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell