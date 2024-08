Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin bei Unfall leicht verletzt - zwei Autos und ein Linienbus stoßen zusammen

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Körnerstraße/Grabenstraße kam es am Dienstag (20.08.) gegen 15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos sowie einem Linienbus. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Bus die Körnerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung wollte ein 29-Jähriger mit seinem Audi vor dem Linienbus in die Grabenstraße abbiegen. Ein vorausfahrender 27-Jähriger, der ebenfalls mit einem Audi unterwegs war, bremste zu diesem Zeitpunkt ab, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Im weiteren Verlauf konnte der Fahrer des Linienbusses einen Zusammenstoß mit dem Auto des 29-Jährigen trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Das Heck des Audis befand sich noch teilweise auf der Busspur. Die beiden Audis stießen ebenfalls aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Eine 75-jährige Passagierin stürzte in dem Bus und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Audi des 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

