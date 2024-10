Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall beim Abbiegen - 46-Jährige leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Leichtfahrzeug gegen 08:00 Uhr die Narupstraße in Richtung Hannoversche Straße. Als der Bissendorfer nach links in die Karmannstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Renault Twingo. Die Beifahrerin des 51-Jährigen, eine 46-Jährige aus Bissendorf, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige und der 25-jährige Renault-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Renaults keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten bei dem 25-jährigen Mann aus Hasbergen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte dies. Daraufhin ging es für den Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Anschließend wurde der 25-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei leitete unter anderem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Darüber hinaus wurde auf Anordnung einer Richterin der Renault Twingo beschlagnahmt.

