POL-OS: Osnabrück: Unfall am Rosenplatz - Zwei Fußgänger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 61-jährige Autofahrerin gegen 09:45 Uhr den Rosenplatz und beabsichtigte nach rechts auf die Iburger Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei Fußgängern, die zeitgleich bei grüner Ampel die Iburger Straße überquerten. Die beiden Fußgänger, eine 74-jährige Frau und ein 75-jähriger Mann aus Osnabrück, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen anschließend mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die 61-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Toyota der Osnabrückerin entstand Sachschaden.

