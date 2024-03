Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugenauruf - Verkehrsteilnehmer nach Straßenverkehrsgefährdung in Stadthagen gesucht

Stadthagen (ots)

(Win) Am Samstag, den 02.03.2024, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 46-jährige Nienstädterin in Stadthagen mit ihrem Pkw die Enzer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei gerät sie vermehrt in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw musste so stark abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. In der anschließenden Verkehrskontrolle gibt die Fahrzeugführerin an, den ganzen Tag nichts gegessen zu haben und daher unter Schwindel zu leiden. Durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weiterhin wird ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrzeugführerin gefährdet wurden, insbesondere der Führer des Pkw, der stark abbremsen und ausweichen musste, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Rufnummer 05721/98220 zu melden.

