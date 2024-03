Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Kind von Pkw angefahren

Hagenburg (ots)

(Win) Am Samstag, den 02.03.2024, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Stadthäger in Hagenburg mit seinem Pkw die Altenhäger Straße in Fahrtrichtung Wunstorf. Hierbei missachtete er das Rotlicht einer Fußgängerampel und kollidierte dort mit einem 3-jährigen Kind. Das Kind ist durch den Zusammenstoß augenscheinlich nicht verletzt worden, wurde aber dennoch vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

