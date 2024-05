Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Linienbus- rund 13.000 Euro Blechschaden (17.05.2024)

Schonach (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, ist es auf der Triberger Straße zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstanden ist. Ein 46-jähriger Fahrer eines Suzuki Swift war auf der Triberger Straße bergabwärts in Richtung Schonach unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 36 kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Die Fahrgäste, die Autoinsassen, wie auch die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei schätzt den am Linienbus entstandenen Sachschaden auf etwa 3.000 Euro und am Suzuki auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den stark beschädigten Suzuki.

