POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 5-Jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (20.05.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Staufenstraße/ Austraße am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, schwer verletzt worden. Eine 38-jährige Fahrerin eines Skoda Kodiaq fuhr mit ihren Wagen in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem 5-jährigen Radfahrer, der von links kommend auf der vorfahrtsberechtigten Straße/ Fahrradstraße unterwegs war. Dieser stürzte und verletzte sich am Bein schwer. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Skoda entstand laut Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 500 Euro.

