Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Raub auf Wettbüro- Polizei sucht Zeugen (20.05.2024)

Rottweil (ots)

Am Montagabend ist ein Mitarbeiter eines Wettbüros in der Hochbrücktorstraße Opfer eines Raubes geworden. Gegen 22.40 Uhr betraten drei maskierte Männer die Filiale. Während ein Täter den Mann festhielt, nahm ein weiterer die gesamte Kasse mit dem darin befindlichen Bargeld mit. Anschließend flüchteten die Räuber über die Badgasse und Hauptstraße bis hin zur Brücke am Viadukt, wo sich ihre Spur verlor. Zu den drei Tätern liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor.

Alle drei Männer waren dunkel bekleidet und maskiert.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0741 477-0, zu melden.

