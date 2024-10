Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bissendorf: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Osnabrück und der Gemeinde Bissendorf - Serie von Brandstiftungen in Bissendorf - Polizei und Gemeinde bitten um Mithilfe

Seit Ende November 2022 kommt es in Bissendorf immer wieder zu Bränden, die Sachschäden verursachen und die öffentliche Sicherheit gefährden. Betroffen sind vor allem Mülltonnen sowie Müll- und Altkleidercontainer. Zweimal in diesem Jahr wurden auch Holzstapel in Brand gesetzt, bei denen nachweislich Feuer gelegt wurde. In einem weiteren Fall wurde auch ein Auto durch die Flammen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt bereits auf mehr als 5000 Euro. Hinzu kommen Kosten durch die mittlerweile über 20 Feuerwehreinsätze in Höhe von fast 20.000 Euro.

Die Brände ereigneten sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, jedoch fast immer im Zeitraum zwischen 18:00 und 23:00 Uhr - stets bei Dunkelheit. Besonders betroffen sind der Parkplatz hinter der Sparkasse an der Osnabrücker Straße, der Friedensweg in Richtung Friedhof sowie der Bereich Eistruper Feld bei den dortigen Supermärkten. Diese Vorfälle konzentrieren sich somit im inneren Ring von Bissendorf.

Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Zeugenbefragungen gibt es bislang keine zielführenden Hinweise auf den oder die Täter. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um Jugendliche handelt, aber auch andere Täterprofile werden in Betracht gezogen.

Gemeinde Bissendorf setzt Belohnung aus

Um die Ermittlungen voranzutreiben, hat die Gemeinde Bissendorf jetzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Identifizierung und Festnahme der oder des Täters führen. Die ausgesetzte Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über die Zuerkennung bzw. Verteilung der Belohnungen bei mehreren Hinweisgebern wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache entschieden.

Konkrete Hinweise werden von der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 entgegengenommen. Die Polizei Osnabrück und die Gemeinde Bissendorf danken der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

