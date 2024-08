Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungsbrand - Mieter schwer verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Walpurgisstraße

15.08.2024, 17.00 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagnachmittag in der Walpurgisstraße in Helmstedt zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein 64 Jahre alter Mieter schwer verletzt wurde. Ein Zusammenhang zu den Bränden in der Nacht zu Donnerstag in der Schuhstraße und am Papenberg (wir berichteten) schließen die Ermittler aus.

Gegen 17.00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Walpurgisstraße gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor dem Haus auf eine Zeugen, der Hinweise darauf gab, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden würde. Die Beamten betraten umgehend die Wohnung, in der bereits eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden konnte. Der Mieter wurde verletzt angetroffen und durch die Polizeibeamten aus der Wohnung getragen. Dort wurde der Verletzte einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt übergeben, die den 64-Jährigen in die Klinik nach Helmstedt fuhren. Zeitgleich begannen die freiwilligen Feuerwehr mit den Löscharbeiten und konnte ein Ausbreiten des Brandes auf die angrenzenden Wohnungen verhindern.

Die Wohnung wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

