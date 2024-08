Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter stehlen vier Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Rostocker Straße

13.08.2024, 16.00 Uhr bis 15.08.2024, 10.00 Uhr

Wolfsburg, Kreuzheide, Schöneberger Straße 14.08.2024, 18.00 Uhr bis 15.08.2024, 14.15 Uhr

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Schulenburgallee 14.08.2024, 22.00 Uhr bis 15.08.2024, 12.30 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Antonius-Holling-Weg 14.08.2024, 18.00 Uhr bis 15.08.2024, 15.45 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen wurden von unbekannten Tätern in verschiedenen Stadtteilen Wolfsburgs zwei Wohnmobile, ein Motorrad und ein Pkw entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zunächst erstattete der Eigentümer eines Wohnmobils der Marke Citroen Pössel Summit am Donnerstagmorgen eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei. Der Besitzer hatte sein Wohnmobil im Wert von 40.000 Euro zuvor am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Rostocker Straße abgestellt.

Gegen Mittag musste der Besitzer eines Motorrades der Marke KTM Husquarna S 710 Supermoto erkennen, dass sein am Mittwochabend in der Schulenburgallee geparktes gelbes Krad entwendet worden war.

Am Donnerstagnachmittag stellte dann der Eigentümer eines Wohnmobils der Marke Fiat TD 690 den Diebstahl seines 60.000 Euro teuren Fahrzeugs fest. Das Wohnmobil hatte er am Mittwochabend in einer Parkbucht an der Schöneberger Straße in Kreuzheide abgestellt.

Nur eineinhalb Stunden später bemerkte die Besitzerin eines VW Golf, dass ihr 23 Jahre alter Pkw von einem Parkplatz im Antonius-Holling-Weg gestohlen worden war.

Ob es einen Tatzusammenhang der Diebstähle gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die in den Tatzeiträumen und an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell