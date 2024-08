Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Mehrfamilienhaus und brennende Mülltonnen - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Helmstedt (ots)

Brand in Mehrfamilienhaus und brennende Mülltonnen - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen 202401020343,202401020407

In der Nacht zu Donnerstag kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Papenberg in Helmstedt. Des Weiteren wurden Müllcontainer in der Schuhstraße in Brand gesetzt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher bestimmt werden.

Gegen 02.33 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr durch Zeugen ein Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Helmstedter Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befanden sich noch Anwohner in dem mehrstöckigen Gebäude. Die zeitgleich eintreffenden Feuerwehren begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Es wurde umgehend mit den Evakuierungsmaßnahmen begonnen. Durch das sich schnell ausbreitende Feuer, entwickelte sich eine starke Rauchbildung, so dass es den Anwohnern zunächst nicht möglich war, dass Gebäude über den Flur zu verlassen. Die fünf in dem Haus wohnenden Familien konnten jedoch unverletzt mittels Drehleiter der freiwilligen Feuerwehr gerettet werden. Im Anschluss wurden sie in Rettungswagen vorsorglich medizinisch in Augenschein genommen. Für die Familien wurde eine Notunterkunft durch die Stadt Helmstedt organisiert.

Zehn Familien eines unmittelbar angrenzenden Gebäudes wurden ebenfalls durch die Rettungskräfte und Polizeibeamte vorsorglich evakuiert. Auch hier blieben die Anwohner unverletzt.

Insgesamt waren die freiwilligen Feuerwehren aus Helmstedt, Grasleben, Offleben, Barmke, Schöningen, Emmerstedt und Reinsdorf mit 100 Kameraden im Einsatz.

Während der Löscharbeiten wurde der Brandort großräumig gesperrt. Eine Rundfunkmeldung wurde veranlasst. Gegen 04.10 Uhr waren die Löscharbeiten beendet

Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist bisher noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Noch während der Löscharbeiten ging eine weitere Brandmeldung ein. In der Schuhstraße waren zwei Müllcontainer in Brand gesetzt worden. Durch die entstandene Hitze wurden die Hausfassade und Fenster beschädigt. Anwohner wurden nicht verletzt.

Ob es einen Zusammenhang der beiden Brände gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

