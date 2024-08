Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall in Velpke. Unfallverursacher ohne Führerschein und alkoholisiert.

Helmstedt (ots)

Velpke, Marktplatz, 10.08.2024, 16:30 Uhr

In Velpke ereignete sich am Nachmittag des 10.08.2024 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 37-Jähriger die Kontrolle über seinen VW Golf verlor. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve auf Höhe des Marktplatzes in Velpke von der Fahrbahn ab, überfährt zunächst einen Busch und kollidiert anschließend in einen ordnungsgemäß abgeparkten Audi. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert und darüber hinaus nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

