POL-WOB: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Mörse, Alte Braunschweiger Straße 07.08.2024, 11.30 Uhr Am Mittwochmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Alten Braunschweiger Straße in Wolfsburg, in dessen Verlauf ein 40 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Aufeinandertreffen eines bisher unbekannten ...

mehr