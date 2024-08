Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl eines Rollstuhls - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herzogenrath (ots)

Nach dem Diebstahl eines elektrischen Rollstuhls sucht die Polizei Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

Am vergangenen Freitagmittag (2.8.2024) hatte der 62-jährige Besitzer die Polizei alarmiert. Sein schwarzer Rollstuhl (ohne amtliches Kennzeichen) sei morgens gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz am Mehrfamilienhaus an der Saffenberger Straße abgestellt worden, eine Stunde später sei er weg gewesen. Der Rollstuhl hat einen Wert von 5000 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben könnten. Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577 33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Rufnummer 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell