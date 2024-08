Polizei Aachen

POL-AC: Gefährliche Körperverletzung auf der Königsberger Straße - Zeu-genaufruf

Aachen (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten zwei Soldaten gestern morgen (04.08.2024, gegen 05:30 Uhr) zu Fuß zur Kaserne an der Trierer Straße gehen. Sie waren privat und in bürgerlicher Kleidung unterwegs, als an der Bushaltestelle Königsberger Straße ein Streit mit zwei unbekannten Personen entbrannt sei.

Eine der unbekannten Personen soll einen Soldaten festgehalten haben, während die andere Person unvermittelt auf den anderen Soldaten einschlug und ihn am Boden liegend mehrmals trat. Danach flüchteten die beiden Täter fußläufig. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Soldat wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen wichtig sein. Sie erreichen die zuständige Kripo tagsüber unter der 0241- 9577 - 33101 und außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241- 9577 -34210. (co)

