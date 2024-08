Polizei Aachen

POL-AC: Schwerpunkteinsatz der Polizei Aachen am Blausteinsee

Eschweiler (ots)

Nach Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern hat die Polizei Aachen am vergangenen Freitag (2.8.24) am Blausteinsee im Stadtteil Dürwiß erneut umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger hatten sich in den vergangenen Wochen vor allem über aufheulende Motoren und zu schnell fahrende Autos beschwert. Gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsamt wurde jedes Fahrzeug auf dem Parkplatz am Blausteinsee überprüft. Es wurden unter anderem zahlreiche Verwarngelder verhängt, mehrere Male die Weiterfahrt untersagt und Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei Aachen nimmt die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger ernst. Daher werden wir auch in Zukunft Kontrollen an Beschwerdestellen einrichten und regelmäßig fortsetzen.

