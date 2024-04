Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Unkel (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zwischen 17:30-19:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Eschenbrenderstraße in Unkel. Während der Wohnungseigentümer kurzzeitig abwesend war, machte sich ein unbekannter Täter an der Wohnungstür zu schaffen und versuchte diese aufzuhebeln. Der Versuch führte nicht zum Erfolg.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion in Linz erbeten.

