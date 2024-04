POL-PDNR: Hinweise zu einer möglichen Verkehrsgefährdung erbeten

Herdorf (ots) - In der Nacht vom 5. auf den 6. April hielt eine Streife der PI Betzdorf um kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet Herdorf einen PKW VW Passat mit AK-Kennzeichen zur Verkehrskontrolle an. Der 40-jährige Fahrzeugführer und Staatsbürger eines Drittstaats gab an, seinen ausländischen Führerschein daheim liegen zu haben. Da er jedoch bereits seit weit ...

mehr