Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Ladendiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, 30.09.2024, zwischen 14:33 Uhr und 14:44 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Christian-Weber-Platz in Homburg. Ein bislang unbekannter, männlicher Tatverdächtiger entwendete zur Tatzeit mindestens einen Pullover der Marke Lacoste. Es ist anzunehmen, dass der Täter den Pullover unter einem Parker trug und so das Ladenlokal in Richtung Talpassage verließ. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Zeuge den Täter festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und in unbekannte Richtung flüchten.

Folgende Personenbeschreibung des Täters liegt vor:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - Glatze - grauer Bart - grüner Parker mit Kapuze - dunkle Hose - trug einen schwarzen Rucksack - führte eine rote Einkaufstüte mit sich, welche er bei der Flucht zurückließ

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche Angaben zur Tat bzw. dem flüchtenden Täter machen können. Insbesondere der o. g. Zeuge, welcher versucht hatte, den Täter festzuhalten, wird gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06841-1060).

