Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchdiebstahl in Kombibad Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 24.09.2024, ca. 22:15 Uhr, bis 25.09.2024, ca. 02:25 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in das Kombibad in der Kaiserslauterer Straße in Homburg. Im Rahmen der Tatausführung gingen die bislang unbekannten Täter mit erheblicher Gewaltanwendung vor, sodass nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell