POL-OS: Osnabrück/BAB 30: Volltrunken mit 40-Tonner über die Autobahn

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Mensa der Grundschule an der Schwenkestraße und entwendeten diverse Gegenstände. Im selben Zeitraum kam es an der Knollstraße zu einer ähnlichen Tat. Auch hier gelangten die Täter über die Mensa in das Schulgebäude. Mit bislang unbekannten Diebesgut flüchteten die Eindringlinge anschließend. Wer ...

