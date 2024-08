Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am 27.08.2024 ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 12:20 Uhr in der Bahnhofstraße gegenüber Hausnummer 9 in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte ein PKW beim Ein- bzw. Ausparken oder Vorbeifahren einen grauen Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der beschädigte Opel war in Längsstellung am Fahrbahnrand geparkt und wies einen Schaden an der linken Fahrzeugheckseite auf. Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell