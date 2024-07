Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Unfall

Veilsdorf (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer, ein 32- und ein 61-Jähriger, die Bundesstraße 89 von Veilsdorf in Richtung Heßberg. Der Jüngere der beiden setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos an, bemerkte dann jedoch, dass ein Auto im Gegenverkehr kam. Er brach das Überholen ab und scherte zurück auf seine Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 61-Jährigen. Beide Männer stürzten. Der 32-Jährige verletzte sich schwer und kam nach Hildburghausen ins Krankenhaus. Für den 61-Jährigen kam hingegen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfalls kam ein Gutachter hinzu. Ein Sachschaden von über 25.000 Euro entstand. Um den Unfallhergang weiter zu erhellen, werden dringend Zeugen gesucht. Vor allem der Fahrer des Pkw im Gegenverkehr wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell