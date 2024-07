LPI-SHL: Strommast umgefahren

Suhl (ots) - Im Inspektionsdienst Suhl wurden mehrere Schlüssel von ihren Findern abgegeben. Am 23.07.2024 wurde im Steinweg ein Schlüsselbund aufgefunden. Weiterhin wurden am 28.07.2024 Fahrzeugschlüssel in der Ilmenauer Straße und Carl-Fiedler-Straße in Suhl festgestellt. Mögliche Eigentümer mögen sich im Inspektionsdienst Suhl melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

