LPI-SHL: Betrunken in Zaun gefahren

Bad Salzungen (ots) - In einer Gartenlaube in der Hinteren Teichgasse in Bad Salzungen brachen unbekannte Täter in dem Zeitraum vom Donnerstag bis Samstag ein. Hier entwendten sie einen elektrischen Rasenkantenmäher im Wert von 50 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

