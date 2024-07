LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Geisa (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 20:00 Uhr bis zum Samstag, 08:15 Uhr wurden in Geisa in der Straße des Friedens an einem Pkw beide Kennzeichen SLZ-M 309 entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

mehr