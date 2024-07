Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Schmalkalden (ots)

Durch die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen werden regelmäßig Alkohol - und Drogenkontrollen durchgeführt. So auch am 26.07.2024 gegen 20.00 Uhr in der Allendestraße in Schmalkalden. Hierbei wurde ein junger Pkw-Fahrer aus Schmalkalden kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab, dass der Fahrer vermutlich unter Einfluss einer berauschenden Substanz stand. Zur Sicherung des Verfahrens wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem wurde die Weiterfahrt bis zur Wiedererlangung der Fahrtauglichkeit unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell