LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz

Merkers (ots) - Beim Abbiegen von der Planstraße C in die Planstraße A im Gewerbegebiet Merkers beachtete am Freitagmittag der Fahrer eines Chevrolet Suburban Oldtimers nicht die Vorfahrt eines dort fahrenden Lkw DAF und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca.15.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

