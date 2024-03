POL-MFR: (282) Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Die Mitteilung über eine Person, die sich mit einer Schusswaffe in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt aufhalten soll, löste am Dienstagnachmittag (19.03.2024) einen größeren Polizeieinsatz aus. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung eine Schreckschusspistole auf. Zeugen teilten über Polizeinotruf mit, dass es gegen 17:00 Uhr in einem ...

mehr