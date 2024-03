Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der A6 zwischen Frankenthal und Mannheim sorgt für viel Stau im morgendlichen Berufsverkehr.

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 20.03.2024, kam es gegen 07:15 Uhr, auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke zu einem Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Tesla-Fahrer, eine 52-jährige Mazda-Fahrerin und der 39-jährige Unfallverursacher befuhren die A6 in Richtung Mannheim auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund zählfließenden Verkehrs musste der Tesla-Fahrer abbremsen. Auch die Mazda-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Der Fahrer des Citroen erkannte die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Mazda auf. Dieser wurde daraufhin auf den Tesla geschoben.

Bei dem Unfall wurde die Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste der linke Fahrstreifen der A6 für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Durch den Unfall bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr schnell ein größerer Rückstau von ca. 5km Länge.

Neben der Polizei war der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr Frankenthal im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell