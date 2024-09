POL-HA: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Hagen (ots) - Am Freitagabend um 23:45 Uhr befand sich ein 30-jähriger Mann zu Fuß auf dem Heimweg. In Höhe der Volmestraße 50 in Hagen wurde er unvermittelt und ohne erkennbaren Grund von vier ihm unbekannten Männer angegriffen. Alle vier Männer schlugen und traten auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Auch auf dem Boden liegend wurde weiter auf ihn eingetreten. Als eine Zeugin (47) aus ihrer Wohnung heraus auf den Vorfall aufmerksam wurde und die Personengruppe ...

mehr