POL-HA: Polizei stoppt LKW-Fahrer mit gefälschtem Führerschein und zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hagen-Haspe (ots) - Am Donnerstag, 26.09.2024, kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Unfall in Haspe. Am Kurt-Schumacher-Ring stand ein 56-Jähriger in seinem Audi an einer roten Ampel, als er einen Aufprall verspürte. Ein 34-jähriger Suzukifahrer hatte offenbar zu spät gebremst und eine 53-jährige Toyotafahrerin in den Audi geschoben. Die Toyotafahrerin und ihre ...

mehr