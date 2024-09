Polizei Hagen

POL-HA: Save the Date - Weihnachtliches Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW am 29. November 2024 in der Johanniskirche - Veranstaltung zugunsten des "Suppenkaspers"

Hagen (ots)

In enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Hagen veranstaltet der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen (FUKS e.V.) am Abend des 29. November 2024 ein weihnachtliches Benefizkonzert in der Johanniskirche (Johanniskirchplatz 10, 58095 Hagen). Nach der erfolgreichen Veranstaltung am ersten Adventswochenende des letzten Jahres (Pressemeldung vom 04.12.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5664197) wird es also auch in diesem Jahr ein Konzert für den guten Zweck geben. Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh hat erneut die Schirmherrschaft übernommen. Die studierten Berufsmusiker der Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters werden, gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern sowie einem Kinder- und Jugendchor, musikalisch und in stimmungsvoller Atmosphäre auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Der Eintritt ist frei, es werden keine Karten verkauft oder ausgegeben.

Wie im letzten Jahr steht auch bei dem diesjährigen Konzert der karitative Zweck im Mittelpunkt. Am Abend wird um eine Spende an den "Suppenkasper" des Kinderschutzbundes Hagen gebeten. Leider kommt es aus den unterschiedlichsten Gründen vor, dass nicht alle Mädchen und Jungen unserer Gesellschaft täglich eine warme Mahlzeit in der Mittagszeit oder in den Abendstunden zu sich nehmen können. Das Team des Kinderschutzbundes hat den Mittagstisch "Suppenkasper" ins Leben gerufen und will auf diesem Wege Kinder und Jugendliche mit einer warmen Speise versorgen. Finanziert wird das Projekt über Spenden.

Das Konzert beginnt am Abend des 29.11.2024 um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Weitere Infos folgen. (sen)

