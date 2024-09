Polizei Hagen

POL-HA: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Vorhalle

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen wurde am Mittwochnachmittag (25.09.2024) in Vorhalle eine 64-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer fuhr gegen 14.10 Uhr über die Herdecker Straße in Richtung des Vorhaller Kreisverkehrs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er bei einem Fahrstreifenwechsel den roten Citroen einer 59-jährigen Frau und touchierte diesen. Der Citroen wurde dabei um 180 Grad gedreht und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zu Kollisionen mit zwei weiteren Autos. Die 46-jährige Fahrerin eines Fiat wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der Citroen der 59-Jährigen sowie der Fiat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Herdecker Straße in beide Fahrtrichtungen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

