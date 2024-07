Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Fahrradgeschäft am Servatiiplatz - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (17.07.) auf Donnerstag (18.07.) in ein Fahrradgeschäft am Servatiiplatz eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter eine Glastür ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt ins Geschäft. Ein Fußgänger bemerkte zufällig die eingeschlagene Tür und alarmierte gegen 00:15 Uhr die Polizei. Das mögliche Diebesgut ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

