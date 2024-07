Polizei Münster

POL-MS: Trickdiebstahl aus Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagvormittag (16.07., 10:30 Uhr) am Maikottenweg unter einem Vorwand Zutritt zum Haus eines 91-Jährigen und seiner 89-jährigen Ehefrau verschafft und Bargeld entwendet.

Nach Angaben des 91-Jährigen klingelte der Unbekannte an der Tür und bat um alte Elektrogeräte, Bücher oder Schallplatten. Der 91-Jährige bot dem Unbekannten ein ausrangiertes Fernsehgerät an und suchte gemeinsam mit dem Unbekannten in verschiedenen Zimmern des Hauses weitere geeignete Gegenstände zusammen.

Der Unbekannte gab vor, für diese zahlen zu wollen. Er führe aber nur einen größeren Geldschein mit sich. Der 91-Jährige erbot sich, Wechselgeld aus seinem Tresor zu holen. Dabei begleitete ihn der Unbekannte. Die zusammengesuchten Gegenstände nahm der Mann nicht mit. Als er das Haus verließ, behauptete er, dass ein Bekannter diese zu einem späteren Zeitpunkt abholen wolle.

Später bemerkte der 91-Jährige, dass ein Umschlag mit Bargeld aus seinem Tresor fehlte, und er verständigte die Polizei.

Der unbekannte Täter soll 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe einen Dreitagebart gehabt und dunkle Kleidung, eine dunkle Brille sowie ein dunkles Basecap und graue Handschuhe getragen. Nach Angaben des Geschädigten sei er "vermutlich Deutscher".

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden, und rät: Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter der Notrufnummer 110.

