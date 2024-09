Polizei Hagen

POL-HA: Transporterfahrer bei Verkehrskontrolle aufgefallen - Anzeige wegen Ladungssicherung

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2024, richteten die Beamten des Hagener Verkehrsdienstes in den Morgenstunden eine Kontrollstelle an der Hochstraße ein. Neben mehreren Geschwindigkeitsverstößen fiel den Polizisten der Lieferwagen eines 27-Jährigen auf. Geladen hatte er Schrott, Metall und Elektrogeräte. Eine Sicherung war nicht vorhanden, was verheerende Folgen bei einem Unfall hätte mit sich bringen können. Nachweise für eine Erlaubnis des Sammelns der Gegenstände konnte er nicht vorweisen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten mehrere Anzeigen vor. (hir)

