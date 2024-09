Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Renitente Ladendiebin festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 24.09.2024, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 18 Uhr durch die Hagener Innenstadt. Dort erblickten die Beamten eine Menschentraube vor einem Bekleidungsgeschäft in der Mittelstraße. Die Beamten eilten in den Laden und sahen, wie sich eine Ladendiebin von einem Mitarbeiter loszureißen versuchte. Schnell stand fest, dass die polizeibekannte 31-Jährige Waren im Wert von fast anderthalbtausend Euro in einer Tasche stehlen wollte. Den Polizisten sagte sie, dass sie nehmen könne, was sie wolle. Diesen Ausspruch garnierte sie mit diversen Beleidigungen. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

