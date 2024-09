POL-HA: Drogendeal beobachtet - Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes beschlagnahmen Betäubungsmittel und nehmen 21-jährigen Drogenhändler vorläufig fest

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag, 24.09.2024, wurde ein Streifenwagen gegen 06:30 Uhr in die Stresemannstraße gerufen. In einer dortigen Bäckerei randalierte ein 37-Jähriger. Eine Mitarbeiterin hatte ihn zuvor gebeten, seinen 100-Euro-Schein vor dem Einkauf wechseln zu lassen. Dies erboste den Mann derart, dass er herumschrie und gegen die Tür des Ladens trat. Zudem ging er andere Kunden verbal an. Den ...

